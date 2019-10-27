Прокуратура спасает историческое здание волгоградского ЛВЗ от разрушения





Собственник дореволюционного здания казенного винного склада 1901 года постройки в Волгограде должен выплатить штраф за ненадлежащее состояние объекта. Как сообщает ИА "Высота 102", Центральный районный суд Волгограда признал Звереву Н.А. виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ).





Исторический объект находится в центре Волгограда на территории бывшего ликеро-водочного завода. Ранее сообщалось, в 2016 году этот завод за 118 миллионов рублей выкупила компания "Лига-Сервис". Территорию планировали отдать под застройку за исключением земли, на которой находится объект культурного наследия регионального значения "Винные склады (Главный производственный корпус Волгоградского ликеро-водочного завода)".

Прокуратура Центрального района Волгограда в ходе проверки установила, что историческое здание разрушается: происходит отслоение и обрушение окрасочного и штукатурного слоев цоколя, фасадов, межэтажного и венчающего карнизов. Не понравилась прокурорам и пристройка к объекту культурного наследия во дворе, из-за которой окна первого этажа исторического здания заложили белым кирпичом.





Установлено, что объект культурного наследия находится в собственности Зверевой Н.А. с августа 2018 года. В суде прозвучало, что невыполнение собственником установленных законом обязанностей по сохранению и содержанию исторического здания может привести к ухудшению его состояния. Защитник вину Зверевой Н.А. в совершении административного правонарушения не признал. По его словам, при проведении прокурорской проверки собственник не привлекалась, чем была лишена возможности давать пояснения по вопросам состояния здания. В настоящее время оно передано в аренду ООО "Шамбала". Арендатором заключены договоры на разработку проектной документации, в том числе по сохранению (капитальному ремонту) объекта культурного наследия. С учетом этих пояснений и данных о том, что требования законодательства все же не исполнялись с августа 2018 года по февраль 2019-го, суд принял решение назначить Зверевой минимальный штраф в размере 15 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что ст. 7.13 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 15 до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.



