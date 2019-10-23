Спорт

Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из Владивостока

Спорт 23.10.2019 20:53
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23.10.2019 20:53


  

"Ротор" сегодня провел домашний матч в рамках 19-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Соперником волгоградских футболистов стал "Луч" из Владивостока. Как сообщает ИА "Высота 102", матч завершился со счетом 2:0. Первый гол, к радости болельщиков "Ротора", был забит Азатом Байрыевым на 7-й минуте игры. Еще один гол - на 9-й минуте в ворота "Луча" с 11-метрового отправил Мухаммад Султонов. 
 
Вечер среды на "Волгоград Арене" провели 13 тысяч 118 зрителей.
Все матчи ФНЛ сегодня были посвящены памяти великого советского вратаря Льва Яшина. Он родился ровно 90 лет назад. На игру в Волгограде футболисты "Ротора" вышли в майках с изображением знаменитого обладателя "Золотого мяча", а голкиперы команд надели ретро-форму.
Лев Яшин – легенда отечественного футбола. С его именем связаны лучшие страницы истории сборной СССР -  победы Олимпиаде 1956 года и на чемпионате Европы, бронзовые медали чемпионата мира 1966 года. Именем Льва Яшина названы награды лучшему голкиперу чемпионатов мира и лучшему вратарю планеты.

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