Аналитика

Волгоградская область по росту цен на молоко опередила регионы ЮФО

Аналитика 22.10.2019 12:09
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22.10.2019 12:09


В Волгоградской области по сравнению с другими регионами Южного федерального округа с начала текущего года складывается самая благоприятная ситуация с динамикой цен на основные продукты питания. Такое утверждение, сообщает ИА «Высота 102», содержится в опубликованных  на сайте Волгоградстата данных. Так, по состоянию на конец октября 2019 года  в Волгоградской области зафиксированы самые низкие индексы цен по 11 товарам из 20, по 6 – индексы находятся в среднем диапазоне. Для сравнения: минимальные индексы цен зафиксированы по 4 товарам в Республиках Адыгея и Калмыкия, по одному продукту – в Астраханской области. С начала года в Волгоградской области цены снизились на каждый второй из 20 товаров: на свинину, мясо кур, колбасу вареную, творог, картофель, капусту, лук, морковь, огурцы и помидоры.
В частности, творог по сравнению с декабрем 2018 года в Волгоградской области подешевел почти на 2%, в то время максимальный рост цены на этот продукт зафиксирован в Калмыкии – более 12%. Стоимость капусты в Волгоградской области снизилась аж на 36%, тогда как как в Адыгее самое минимальное снижение – всего 20%. Сыры сычужные твердые и мягкие в Волгоградской области подорожали на 1,6% с декабря прошлого года, а вот в Краснодарском крае – почти на 8%. Цена на куры снизилась в регионе на 8%, а в Адыгее повысилась на 3,6%. Яблоки в Волгоградской области с начала года поднялись в цене на 1,6%, а в Крыму – более чем на 14%. А вот, например, молоко цельное пастеризованное в Волгоградской области подорожало заметнее, чем в других регионах ЮФО. Так, рост стоимости этого продукта в Волгоградской области составил 7,1%, тогда как, например, в Астраханской области – 5,2%.
Всего список исследуемых товаров состоит из 20 наименований – это мясо, рыба, сосиски, колбаса, масло, творог, молоко, сыр, овощи и фрукты. 

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