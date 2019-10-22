Здравоохранение

Не упусти время: что нужно знать при подозрении на онкологическое заболевание

Здравоохранение 22.10.2019 07:22 Реклама
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22.10.2019 07:22 Реклама


Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время. О том, какие  этапы нужно пройти пациенту, что нужно знать о правах в системе обязательного медицинского страхования и сроках оказания медицинской помощи, рассказали ИА «Высота 102» в компании «СОГАЗ-Мед».
Прием лечащего врача 
Если выявлено подозрение на злокачественное новообразование,  во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу. Срок выдачи направления — один день.
Прием онколога должен быть проведен не позднее 5-ти рабочих дней от выдачи направления. 
На приеме врач:
— производит биопсию (забор биологического материала); 
— выдает направления на проведение диагностических исследований.
Сроки проведения исследований/получения заключений:
1. Цито/гистологическое исследование биологического материала – 15 рабочих дней;
2. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ диагностика) – 14 календарных дней.
В зависимости от медицинских показаний, технической возможности медицинской организации, опыта и квалификации специалиста эти исследования могут быть выполнены в медицинской организации более высокого уровня. В этом случае врач должен перенаправить пациента в подобную медицинскую организацию.  При этом срок выполнения исследований должен быть соблюден.
Повторный прием онколога
Во время приема врач оценивает результаты исследований и устанавливает   предварительный/окончательный диагноз. 
Консилиум 
На совещании группы врачей определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе принимают решение вопроса о госпитализации (при наличии показаний).
Срок ожидания госпитализации составляет 14 календарных дней.

Справка: сроки проведения консультаций врачей и исследований указаны максимальные
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», то при несоблюдении сроков оказания медицинской помощи вы можете обратиться в страховую компанию, оставив запрос на официальном сайте www.sogaz-med.ru или позвонив по телефону контакт - центра 8-800-100-07-02. 

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