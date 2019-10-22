Не упусти время: что нужно знать при подозрении на онкологическое заболевание





Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время. О том, какие этапы нужно пройти пациенту, что нужно знать о правах в системе обязательного медицинского страхования и сроках оказания медицинской помощи, рассказали ИА «Высота 102» в компании «СОГАЗ-Мед».

Прием лечащего врача

Если выявлено подозрение на злокачественное новообразование, во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу. Срок выдачи направления — один день.

Прием онколога должен быть проведен не позднее 5-ти рабочих дней от выдачи направления.

На приеме врач:

— производит биопсию (забор биологического материала);

— выдает направления на проведение диагностических исследований.

Сроки проведения исследований/получения заключений:

1. Цито/гистологическое исследование биологического материала – 15 рабочих дней;

2. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ диагностика) – 14 календарных дней.

В зависимости от медицинских показаний, технической возможности медицинской организации, опыта и квалификации специалиста эти исследования могут быть выполнены в медицинской организации более высокого уровня. В этом случае врач должен перенаправить пациента в подобную медицинскую организацию. При этом срок выполнения исследований должен быть соблюден.

Повторный прием онколога

Во время приема врач оценивает результаты исследований и устанавливает предварительный/окончательный диагноз.

Консилиум

На совещании группы врачей определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе принимают решение вопроса о госпитализации (при наличии показаний).

14 календарных дней. Срок ожидания госпитализации составляет





Справка: сроки проведения консультаций врачей и исследований указаны максимальные.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», то при несоблюдении сроков оказания медицинской помощи вы можете обратиться в страховую компанию, оставив запрос на официальном сайте www.sogaz-med.ru или позвонив по телефону контакт - центра 8-800-100-07-02.



