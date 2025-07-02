Тело участника СВО со следами побоев нашли в парке под Волгоградом

В Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружено сегодня, 2 июля, на территории парка культуры и отдыха в городе Волжском. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники, погибший – участник специальной военной операции. На его теле имеются следы побоев.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Территория оцеплена. Очевидцам происходящего удалось снять на фото работу силовиков.

Причину смерти мужчины установят судебно-медицинские эксперты.

Фото: Жесть Волжский / t.me