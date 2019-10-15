Отговорка «Меня с работы не отпускают» больше не действует

Здравоохранение 15.10.2019 09:03 Новости компаний
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15.10.2019 09:03 Новости компаний
Для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (лицам старшего возраста — два выходных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ.
Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации должны согласовываться с работодателем в письменном виде. «Узнать полный перечень обследований и подлежите ли вы диспансеризации в текущем году можно на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и пол», — сообщили ИА «Высота 102» в компании «СОГАЗ-Мед».
Чтобы пройти обследования бесплатно, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительству с паспортом и полисом ОМС.
СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация — это целый комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых медицинский осмотр врачами нескольких специальностей с применением современных методов обследования. Осмотры проводятся в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, наиболее опасных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и смертности, определения группы состояния здоровья и группы диспансерного наблюдения граждан и в целях проведения профилактического консультирования населения.
Первый этап диспансеризации включает в себя следующие процедуры:
— опрос;
— антропометрия;
— измерение артериального давления;
— определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;
— определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 18 до 39 лет;
— определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам от 40 до 64 лет;
— индивидуальное профилактическое консультирование;
— ЭКГ;
— флюорография легких раз в два года;
— прием врача-терапевта и т.д. (подробнее на сайте www.sogaz-med.ru).
Второй этап диспансеризации проводится при наличии показаний.
Осмотр (консультацию) врачом-неврологом.
При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением.
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий.
Для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний:
• повышенный уровень артериального давления
• гиперхолестеринемия
• избыточная масса тела или ожирение.
А также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением.
Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом.
Для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл.
Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии.
Для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга.
Колоноскопия.
Для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога.
Спирометрия.
Для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирования.
Осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом.
Для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки. В возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга (маммографии), направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез.
Осмотр (консультацию) врачом-оториноларинголом.
Для граждан старше 65 лет
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом.
Для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции.
Проведение индивидуального или группового углубленного профилактического консультирования.
По завершении исследований второго этапа пациент направляется на прием (осмотр) к врачу-терапевту.
Если вы застрахованы в страховой компании СОГАЗ-Мед, вы старше 18 лет и ни разу не получали информацию о необходимости прохождения диспансеризации, позвоните по телефону бесплатного контакт-центра 8-800-100-07-02 или обратитесь в любой офис «СОГАЗ-Мед».
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