Приземляйтесь в ЖК «Кача»: акции действуют до конца года

Экономика 22.10.2019 09:05
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22.10.2019 09:05
Группа компаний «Волгострой» предлагает волгоградцам наиболее выгодное решение своей жилищной проблемы. Так, в пятом проекте компании — жилом квартале «Кача» — сегодня можно приобрести квартиру по одной из двух программ беспроцентной рассрочки от застройщика. Как сообщили ИА «Высота 102» представители застройщика, это предложение на квартиры в ЖК «Кача» действует до конца 2019 года*.
Вариант 1. 50/50
При первоначальном взносе 50% от стоимости квартиры оставшаяся сумма фиксируется. Вторую половину суммы можно внести в любое время до декабря 2021 года, т.е. до окончания строительства.
Вариант 2. 10/10/80
Рассрочка платежа на 12 месяцев. Первоначальный взнос — 10% от стоимости квартиры, еще 10% от первоначальной суммы — через 6 месяцев и оставшиеся 80% — через полгода. Стоимость квартиры фиксируется на момент первого взноса.
Что это дает? Во-первых, фиксированная цена на квартиру защищает от любых возможных повышений! Вы не будете зависеть ни от колебаний рынка, ни от изменений законодательства. Во-вторых, вы не оплачиваете никаких дополнительных процентов. И третье – это дает возможность сократить срок и сумму ипотеки.
Какой вариант выбрать – выбирать вам!
Жилой дом «Кача» строится в обустроенной части Дзержинского района Волгограда и является уникальным по своей технологии строительства — он возводится полностью из кирпича без применения монолитных каркасов. «Так раньше строили», — скажут старожилы. Со слов застройщика, дом будет фундаментальным (сами посудите: стена в 70 см! — прим. ред.), надежным и комфортным для проживания в любое время года. Отделка внешних стен из облицовочного кирпича красного, белого и серого цветов.
Несмотря на его расположение в глубине тихого квартала, оживленные транспортные магистрали и остановки общественного транспорта — недалеко, а также рядом детские сады и школы, магазины и торговые центры. Дом будет окружать закрытая благоустроенная территория: газоны, места для парковок, детские и спортивные площадки.
При проектировании жилого дома «Кача» архитекторы вдохновлялись историей района, знаменитого летного училища. И дом получился как готовый ко взлету самолет. Внешней оригинальности ему придает разный уровень секций в 9, 12 и 14 этажей. В доме всего 203 квартиры, планировки которых оптимальны с точки зрения современных потребностей жителей Волгограда: лоджии, гардеробные, просторные кухни, прихожие.
Планировки квартир смотрите в галерее (см. ниже) или на сайте Kacha34.ru, где можно записаться на просмотр. ЖК «Кача» будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.
Телефон отдела продаж: 8 (8442) 50-44-22
Все проекты ГК «Волгострой»:
ЖК «Кача» — застройщик ООО «Континенталь», проектная декларация на сайте Kacha34.ru.
ЖК «Арбат» — застройщик ООО «ЦентрСтрой», проектная декларация на сайте Арбат34.рф.
ЖК Grand Avenue — застройщик ООО «Селигер», проектная декларация на сайте 34avenue.ru.
ЖК «Бейкер стрит» — застройщик ООО «СК Волгострой», проектная декларация на сайте Вs34.ru.
* Скидки не суммируются, выбирается наиболее выгодная для покупателя недвижимости программа. На усмотрение организаторов акции могут быть продлены на определенный срок. На усмотрение организаторов условия акций могут быть изменены, о чем будет сообщено дополнительно.
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