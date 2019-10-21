Расследования

Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации

Расследования 21.10.2019 15:33
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21.10.2019 15:33



На фото сестры Надежда и Вера Седых (справа). 
В Волгограде расследуют обстоятельства трагедии, которая произошла в ночь с 16 на 17 октября в городской клинической больнице скорой помощи №25. Молодая женщина, которая находилась в реанимационной палате после трепанации черепа, выпрыгнула из окна реанимации, расположенной на 4-ом этаже, и разбилась насмерть. Близкие и родные погибшей 29-летней Веры Седых считают, что трагедия произошла из-за того, что Вера была оставлена без присмотра в реанимации после перенесенной тяжелой операции. 
Как рассказала ИА «Высота 102» сестра-близняшка  Веры Седых Надежда, Вере стало плохо на работе 16 октября. Молодая женщина работала в магазине «Пятерочка» на улице маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Коллеги Веры вызвали скорую помощь, сначала ее отвезли в одну больницу, затем – в городскую клиническую больницу №25, где поставили диагноз – инсульт – и прооперировали. После операции Вера, со слов родственников, находясь под воздействием препаратов, пыталась все время вскакивать с кровати, в связи с чем было решено ее привязать простыней. Родных, как они утверждают, пустили на некоторое время в реанимацию к Вере, однако в ночь на 17 октября мужу женщины позвонил следователь и рассказал, что его супруга выпрыгнула ночью из окна реанимации нейхрохирургического отделения. «Вера  сумела каким-то образом развязаться, бросила сначала матрас из окна, потом прыгнула сама и погибла. Наверное, из-за лекарств была дезориентирована в пространстве, не понимала, какой это этаж, да и вообще не понимала, в каком она состоянии находится и что с ней произошло», - рассказала Надежда, сестра Веры. По ее словам, родственникам до сих пор не объяснили, почему Вера была оставлена в реанимации без присмотра. «Если за ней некому было присматривать, могли бы сказать нам, мы бы сидели рядом с ней. И, конечно, ничего этого не случилось бы. Наша семья не может поверить во все это. Ведь врачи вытащили ее с того света", - говорит потрясенная женщина. 
У Веры осталась 11-летняя дочка. Ее сестра Надежда отменила свадьбу, которая должна была состояться на этой неделе. Теперь вместо радостных хлопот большую семью Веры ждут печальные заботы.  «Мы не можем поверить, что нашей красавицы Веры больше нет. Перед нами из руководства больницы  никто не извинился, ничего нам не объяснили", -  плачет Надежда. 
В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели Веры Седых проводится проверка, о результатах которой пока говорить рано. 

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