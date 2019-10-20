В Волгограде строитель упал с третьего этажа во время работы

Происшествия 20.10.2019 18:56
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20.10.2019 18:56
Волгоградские медики делают все возможное для спасения 27-летнего рабочего, который накануне упал с 3 этажа дома на улице Курчатова в Кировском районе. Как стало известно ИА «Высота 102» в экстренных службах, рабочий ООО «Волгострой» в результате падения с высоты во время проведения строительных работ получил различные травмы.
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