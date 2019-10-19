В Волгограде подростки набросились на обладательницу 6-го IPhone

Происшествия 19.10.2019 11:41
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19.10.2019 11:41
За открытое хищение смартфона Apple iPhone 6S у восьмиклассницы одной из гимназий Волгограда задержаны двое подростков – учащиеся 9-го класса средней школы № 57 и техникума кадровых ресурсов, а также их 31-летний ранее судимый старший товарищ. По данным ИА «Высота 102», компания применила к обладательнице дорогостоящего гаджета насилие, опасное для жизни и здоровья. В содеянном похитители сознались. Известно, что нападение было совершено на ребенка одного из сотрудников комитета строительства Волгоградской области.
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