Происшествия

В Волгограде подростки набросились на обладательницу 6-го IPhone

Происшествия 19.10.2019 11:41
1063 7
19.10.2019 11:41


За открытое хищение смартфона Apple iPhone 6S у восьмиклассницы одной из гимназий Волгограда задержаны двое подростков – учащиеся 9-го класса средней школы № 57 и техникума кадровых ресурсов, а также их 31-летний ранее судимый старший товарищ. По данным ИА «Высота 102», компания применила к обладательнице дорогостоящего гаджета насилие, опасное для жизни и здоровья. В содеянном похитители сознались. Известно, что нападение было совершено на ребенка одного из сотрудников комитета строительства Волгоградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
42580 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
40587 4
В Волгоградской области компания молодежи погибла в страшной аварии
09.10.2019 07:22
31457 8
Происшествия
19.10.2019 14:23
Происшествия 19.10.2019 14:23
110 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2019 17:13
Происшествия 18.10.2019 17:13
2152 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2019 12:15
Происшествия 18.10.2019 12:15
2890 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2019 08:55
Происшествия 18.10.2019 08:55
8536 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2019 19:32
Происшествия 17.10.2019 19:32
7871 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2019 16:13
Происшествия 17.10.2019 16:13
22235 21 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2019 14:52
Происшествия 17.10.2019 14:52
1648 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2019 09:50
Происшествия 17.10.2019 09:50
4037 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 17:43
Происшествия 16.10.2019 17:43
4659 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 16:51
Происшествия 16.10.2019 16:51
2186 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 15:50
Происшествия 16.10.2019 15:50
2225 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 11:00
Происшествия 16.10.2019 11:00
2654 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2019 10:14
Происшествия 16.10.2019 10:14
964 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.10.2019 09:15
Происшествия 15.10.2019 09:15
2726 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.10.2019 08:57
Происшествия 15.10.2019 08:57
8388 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгограде студента-первокурсника ограбили ночью в лифтеСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде разгорелся судебный спор из-за двери в историческом зданииСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде подростки набросились на обладательницу 6-го IPhoneСмотреть фотографии
11:26
В любимый вид спорта Владимира Путина вовлекут еще 1000 школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде рядом с местом взрыва жилого дома появится скейт-паркСмотреть фотографии
08:38
На утреннюю Волгу в Волгограде «упали» небесные облакаСмотреть фотографии
08:08
Под Волгоградом сельские чиновники под нажимом прокуроров легализовали ГТССмотреть фотографии
17:39
Смотрите, кто пришел: губернатор Волгоградской области назначил еще одного заместителяСмотреть фотографии
17:13
На проспекте Ленина в Волгограде легковушка снесла металлическое ограждениеСмотреть фотографии
17:01
«Осень, ты меня волнуешь»: главные героини бабьего лета в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
16:51
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режимаСмотреть фотографии
16:20
Глава района в Волгоградской области стал новым заместителем губернатораСмотреть фотографии
15:58
Задержанный в Португалии волгоградец идет под суд за похищение человекаСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде призывников по традиции зарядили патриотизмомСмотреть фотографии
14:06
Ушел в офлайн: строительство Александро-Невского собора в Волгограде больше не транслируютСмотреть фотографии
13:46
Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемогоСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области неудовлетворенный супруг пытался сжечь жену на работеСмотреть фотографии
11:43
«Котельниково – Земля Героев» принимает поздравленияСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде за поджог машины соперника ревнивец получил реальный тюремный срокСмотреть фотографии
10:41
Вкладывал в биткоины: под Волгоградом вынесли приговор опустошителю банковских счетовСмотреть фотографии
10:30
Жители микрорайона Комарово в Волгограде ждут не дождутся строительства школы Смотреть фотографии
10:20
«Управление отходами – Волгоград» обвинили в навязывании кабальных условий договораСмотреть фотографии
10:06
Безопасность: угарный газ - "тихий убийца"Смотреть фотографии
08:55
Грибами отравились 4 человека в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
В Волгограде ДТП с 5 машинами парализовало движение в час пикСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Бывший главный архитектор Волгограда и Волжского задержан в КрымуСмотреть фотографии
17:55
Не прошил - не прошел: в Волгограде предприниматель остался без конкурсаСмотреть фотографии
16:20
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связиСмотреть фотографии
16:13
Аварию в Москве с тараном такси на Porsche устроил мажор из Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградцам по-новому рассчитают плату за имущественный налогСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 