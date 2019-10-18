Происшествия

Грибами отравились 4 человека в Урюпинске Волгоградской области

Происшествия 18.10.2019 08:55
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18.10.2019 08:55


Четыре человека госпитализированы в Урюпинске после употребления грибов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое мужчин и двое женщин накануне доставлены в больницу с признаками отравления. Известно, что грибы они употребляли в пищу вместе. Пострадавшие 1950-1953 годов рождения. Подробности происшествия уточняются.

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