В Волгограде чернота из нефтепродуктов накрывает волжские берега

Экология 17.10.2019 12:00
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17.10.2019 12:00
Регулярное появление вдоль береговой линии Волги остатков веществ, похожих на нефтепродукты, а также подозрительных желтых маслянистых пятен, крайне беспокоит жителей поселка Светлый Яр на юге Волгограда. Люди рассказали ИА «Высота 102», что сегодня обратились в экстренные службы, после того, как в очередной раз увидели душераздирающую картину загрязнения реки недалеко от места погрузки танкеров в Красноармейском районе. Приехавшие на место экологи составили акт и удалились, а вода с черными хлопьями продолжила омывать волжский берег. По словам жителей, они также постоянно ощущают специфический запах нефтепродуктов.
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