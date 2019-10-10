В Волгограде цены на бензин затаились

Аналитика 10.10.2019 15:24
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10.10.2019 15:24
Цены на бензин в Волгограде за прошедшую неделю не изменились. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому выводу пришел Волгоградстат, который проводит ежедневный мониторинг стоимости нефтепродуктов в городе-герое. Так, дизтопливо, как и неделю назад, стоит 45,29 руб. за литр. На отметке 43,16 руб. за литр остановилась цена бензина марки АИ-92. Бензин марки АИ-95 стоит 46,89 руб. за литр, а бензина марки АИ-98 - 51,51 руб. за литр.
Напомним, что еще неделю назад Волгоградстат зафиксировал "ползучий" рост цен в диапазоне от 0,04% до 0,21% за дизтопливо и различные марки бензина. К слову, стоимость нефтепродуктов росла все лето. К примеру, литр бензина самой популярной марки АИ-92 в начале июня текущего года стоил 42,43 рубля.
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