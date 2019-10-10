Расследования

Дело о смертельной перестрелке под Волгоградом дошло до суда

Расследования 10.10.2019 11:31
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10.10.2019 11:31


В убийстве одного человека и ранении двоих в ходе перестрелки обвиняется 36-летний житель Фролово. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем его направят в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, обвиняемый, который занимается оказанием транспортных услуг, 10 марта текущего года вместе с супругой организовал в своем офисе застолье, пригласив 6 человек. Когда компания была в сборе, в кабинет зашли пятеро волгоградцев, которыми оказались родственники и друзья мужчины, накануне подвергшегося избиению. С порога незваные гости принялись обвинять в случившемся присутствующих, но долго слушать их хозяин помещения не стал. Он схватил лежащий на полке стола пистолет марки "ТТ" и произвел из него череду выстрелов, два из которых были прицельными и предназначались главному оппоненту. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.
В результате инцидента также пострадали два приятеля обвиняемого - они были госпитализированы с огнестрельными ранениями ног.
Житель Фролово обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Свою вину он не признает, настаивая на том, что его действия необходимо расценивать как самооборону.

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