Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)







Появилось видео задержания подозреваемых в участии в перестрелке, произошедшей накануне вечером во Фролово, передает ИА “Высота 102”. По официальным данным регионального ГУ МВД России и СУ СК России по Волгоградской области, в результате стрельбы в магазине во Фролово были ранены четыре человека. Все они были госпитализированы, один пострадавший, мужчина 43 лет, впоследствии скончался. Для задержания подозреваемых был введен план “Перехват”. Позднее машину “Mitsubishi” с предполагаемыми участниками перестрелки стражи порядка обнаружили в Дзержинском районе. Экипажи ГАИ блокировали легковушку, а находившиеся в ней 4 человека были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Всех их доставили в следственный отдел регионального управления СКР для проведения следственных действий.