



Революционными назвал перемены в бюджете Волгоградской области 2018 года главный финансист Волгоградской облдумы на сегодняшнем первом полноценном заседании регпраламента нового созыва. Как сообщает ИА "Высота 102", единоросс Илья Кошкарев не скрывал радостных эмоций, отметив "очень успешные" итоги исполнения казны региона в минувшем году.





Председатель профильного комитета отметил, что впервые за долгие годы бюджет был сформирован с профицитом, обратил внимание на снижение кредиторской задолженности в 2,5 раза и рост собственных доходов.

Важное дополнение к прозвучавшим докладам решил сделать коммунист Валерий Могильный. "Фракция КПРФ выступает "за" принятие закона. С учетом замечаний КСП", - лаконично высказался народный избранник.

Критических отзывов не вызвал среди депутатов "оппозиционных" фракций и проект закона об утверждении величины прожиточного минимума для пенсионеров за 2020 год. Эту величину - 8569 рублей - дума заморозила на уровне текущего года. Коммунист Алексей Буров, робко, как будто стараясь не привлекать к себе внимания, спросил докладчиков - не снизится ли показатель. В итоге дискуссий важный в социальном плане документ не вызвал - закон был успешно принят.

Напомним, для оппозиционных партий прошедшие выборы оказались более чем успешны. Коммунисты увеличили свое представительство в парламенте с 3 до 5 человек. Количество либералдемократов также удвоилось - с одного до двух человек. Кроме того, впервые за долгие годы в областное законодательное собрание прошел член непарламентской политической силы - Партии пенсионеров. Вдобавок, лидеры всех четырех фракций впервые получили статусные должности вице-спикеров собрания.



