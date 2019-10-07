



Снести известный ресторанно-гостиничный комплекс «Сосновый бор», расположенный в 10 минутах езды от центра города, потребовала администрация Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области принял соответствующее исковое заявление и назначил дату предварительного судебного разбирательства на 23 октября. Районная администрация, как указано в определении суда, просит суд обязать ООО "Сосновый бор" в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров по адресу ул. Ангарская, 137/181.









В деле участвуют также администрация Волгограда и инспекция госстройнадзора региона. Кроме того, вместе с исковым заявлением администрация Дзержинского района подала ходатайство "о принятии обеспечительных мер по делу в виде запрета управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области совершать любые регистрационные действия в отношении объектов и земельного участка", так как непринятие данных обеспечительных мер, - считает истец - "приведет к возможной реализации объекта третьему лицу и невозможности рассмотрения спора с данным ответчиком".





Усадьба "Сосновый бор" была открыта в 2007 году.

Основным учредителем "Соснового бора" (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный сотрудниками ФСБ России в начале июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что тогда же в рамках этого дела был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в следственном изоляторе "Лефортово".

Вторым учредителем ООО "Сосновый бор" является Татьяна Евгеньевна Волколупова, которой принадлежит чуть более 33% доли.







