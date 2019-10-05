Волгоградский «Ротор» обыграл аутсайдера из Саранска

Спорт 05.10.2019 19:51
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05.10.2019 19:51
Волгоградские футболисты обыграли сегодня одного из аутсайдеров первенства ФНЛ – клуб «Мордовию». Как сообщает ИА «Высота 102», игру нельзя было назвать яркой, но преимуществом владели гости. Единственный и победный гол игрок «Ротора» Мухаммад Султонов забил только в середине второго тайма.
Игра прошла на стадионе Саранска «Старт». Известно, что клуб «Мордовия» не играет на стадионе, построенным к ЧМ-2018, из-за дефицита финансирования. На этой арене проводит матчи клуб «Тамбов».
До сегодняшнего матча «Мордовия» занимала 18-е место в таблице. «Ротор» находился на третьем месте.
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