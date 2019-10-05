Спорт

Волгоградские гандболистки победили в очередном матче Суперлиги чемпионата России

Спорт 05.10.2019 15:06
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05.10.2019 15:06


Игра очередного тура Суперлиги Париматч чемпионата России по гандболу среди женских команд с участием местного клуба «Динамо-Синара» прошла сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградки победили аутсайдера турнира - уфимскую «Уфу-Алису» со счетом 32:23. Эмоции матча – фоторепортаже.  

 
 








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