



В полицию Волжского поступили два встречных заявления, в каждом из которых фигурирует фамилия вице-спикера городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, первое обращение поступило от женщины, которая требовала привлечь депутата от ЛДПР Екатерину Карташову к уголовной ответственности. По мнению заявительницы, народная избранница заняла у нее денежную сумму и отказывается возвращать. Вскоре после этого, в полицию обратилась сама Карташова, которая обвинила свою знакомую в клевете и распространении порочащих ее честь и достоинство сведений.

Поскольку в материалах фигурирует депутат, который является спецсубъектом, то полиция передала оба заявления для дальнейшего рассмотрения в Следственное управление СК РФ.

В Следственном управлении информагентству заявили, что уголовное дело ни по одному из обращений не возбуждено. Не исключено, что обеим дамам будет предложено продолжить выяснение отношений в гражданско-правовом порядке. Источник ИА «Высота 102» в Волжской городской думе пояснил, что скандальную ситуацию могли спровоцировать политические оппоненты депутата.

Согласно данным на сайте Волжской городской думы, Екатерина Карташова является директором ООО «ТЭК Трансагро», а также координатором местного отделения ЛДПР.

Фото:www.dumavlz.ru