Политика

В Волгоградской гордуме нашли замену новому депутату облдумы

Политика 04.10.2019 11:24
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04.10.2019 11:24


Члены комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской городской думы рекомендовали на должность председателя комитета Илью Багрова. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем заседании гордумы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского представительного органа. Напомним, председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской городской думы являлся Алексей Волоцков. В связи с избранием его депутатом областной думы гордума 25 сентября досрочно прекратила полномочия Волоцкова в представительном органе местного самоуправления.

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