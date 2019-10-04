В Волгоградской гордуме нашли замену новому депутату облдумы

Политика 04.10.2019 11:24
1256 8
04.10.2019 11:24
Члены комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской городской думы рекомендовали на должность председателя комитета Илью Багрова. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем заседании гордумы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского представительного органа. Напомним, председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Волгоградской городской думы являлся Алексей Волоцков. В связи с избранием его депутатом областной думы гордума 25 сентября досрочно прекратила полномочия Волоцкова в представительном органе местного самоуправления.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 16:08
29540 47
24.09.2019 16:13
28856 26
Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета Федерации04.10.2019 11:47
В Волгоградской облдуме предложили вернуть миллионы рублей на "депутатскую щедрость"02.10.2019 09:58
Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов01.10.2019 14:02
Депутат-миллиардер отказался от «копеечной» зарплаты в Волгоградской облдуме01.10.2019 12:42
В едином порыве: депутаты Волгоградской облдумы распределили ключевые портфели30.09.2019 16:59
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании30.09.2019 16:08
В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей30.09.2019 14:59
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы30.09.2019 13:44
Выбрали молодого: лидером фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме стал Михаил Струк30.09.2019 11:29
Два депутата-агрария претендуют на кресло руководителя фракции единороссов в Волгоградской облдуме30.09.2019 10:21
«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумы30.09.2019 10:13
Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборах29.09.2019 12:38
Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору28.09.2019 18:47
Губернатор назвал второго сенатора от Волгоградской области28.09.2019 12:54
Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра Блошкина28.09.2019 12:27
Реклама