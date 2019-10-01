



Апелляционная инстанция изменила решение арбитражного суда Волгоградской области по пруду-накопителю в Светлоярском районе, куда в 2018 году были перевезены отходы из Волгограда с Кировской свалки почти за миллиард рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановил обязать ООО "ЭкоТехСервис" возвратить арендованный с 7 июня 2017 года полигон, расположенный в 5 км от рабочего поселка Светлый Яр, его владельцу - ООО "Экотехсервис" в состоянии, обусловленном договором.

Отметим, что ранее в решении арбитражного суда Волгоградской области было прописано, что полигон должен быть передан в состоянии, не хуже первоначального, а это значит, что все завезенные с него отходы с Кировской свалки должны быть убраны . Эта очень важная формулировка и стала камнем преткновения в судебном споре двух компаний с идентичными названиями. Сторону ООО "ЭкоТехСервис", выполнявшего работы по перевозке отходов из Волгограда на площадку под Светлым Яром, занял комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, который также просил апелляционную инстанцию изменить резолютивную часть решения суда, исключив из нее словосочетание: "в состоянии не хуже первоначального".

Представители сторон пояснили, что в соответствии с государственным контрактом, заключенным между комитетом природных ресурсов и ООО "ЭкоТехСервис", на пруд-накопитель были завезены отходы в объеме не превышающем 1420 тыс. куб. м. В настоящее время полигон заполнен отходами и вернуть объект аренды в состоянии не хуже первоначального не представляется возможным. В частности, пояснялось, что в связи с тем, что объект аренды заполнен отходами производства и потребления, исполнение судебного решения неизбежно приведет к перемещению отходов и потребует их повторную утилизацию. И облкомприроды, и компания-"двойник" настаивали на том, чтобы вернуть полигон владельцу в состоянии, обусловленном договором, т.е вместе с отходами Кировской свалки.

В решении прописано, что постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через арбитражный суд первой инстанции.

Напомним, что проект ликвидации Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе, состоящий из несколько этапов, разработали волгоградские ученые. Планировалось очистить Светлоярский район от крупных несанкционированных свалок и утилизировать мусор, до конца заполнив чашу пруда-накопителя свалочными массами и сорбентами для последующей рекультивации территории. На финальном этапе — до высадки трав и кустарников — закрыть поверхность грунтом, который будут добывать при экологической расчистке пруда Плотинка и озера Цаца. Донные отложения, по замыслу ученых, должны послужить дополнительным изоляционным слоем. По словам экологических активистов из Светлоярского района, сейчас даже нельзя говорить о завершении первого этапа проекта - пока только перевезена Кировская свалка на пруд-накопитель. Остальные работы, предусмотренные проектом, на данный момент не выполнены, экологическая проблема в Светлоярском районе пока не решена.



