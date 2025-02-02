В Волгограде обсудят строительство центра для участников СВО

В Волгограде пройдут общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства многофункционального центра поддержки ветеранов боевых действий, членов их семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, передает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгограда.

Территория, где будет возведен центр, находится у проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от Дворца Спорта. Ранее здесь хотели разместить ситуационно-аналитический центр.

Площадь планируемой территории составит 8,19 га вместо 7,6 га. Подъезд к новому центру будет осуществляться со стороны проспекта Ленина. Здание площадью 13848,37 кв. м. будет с подземной парковкой. На озеленение предусмотрено 15% территории.

Общественные обсуждения пройдут в период с 6 по 15 февраля текущего года. В этот период с проектом можно будет ознакомиться с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Порт-Саида, 7а в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Ранее сообщалось, что в указанном центре на одной площадке будут объединены специалисты самых разных сфер – не только врачи, но и психологическая служба. Также здесь будет обеспечен доступ к широкому перечню государственных, муниципальных сервисов, в том числе по направлениям социальной защиты, юридической службы, службы занятости населения, социального фонда России и др. В этом центре также можно будет заняться спортом, провести досуг с семьей, получить навыки новой профессии.

Также указывалось, что общий объем инвестиций в создание этого центра составит 2 миллиарда рублей.

Фото из архива V102.RU