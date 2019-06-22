Экология 20.06.2019 11:09
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20.06.2019 11:09
Сенсационное решение принял арбитражный суд Волгоградской области по пруду-накопителю в Светлоярском районе, куда в 2018 году были перевезены отходы из Волгограда с Кировской свалки почти за миллиард рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, с иском в суд обратилось ООО "Экотехсервис" - владелец пруда-накопителя - к компании-"двойнику" - ООО "ЭкоТехСервис", выполнявшей работы по перевозке отходов из Волгограда на площадку под Светлым Яром. Пока оглашена только резолютивная часть решения суда, где сказано, что ООО "ЭкоТехСервис" должно в десятидневный срок со дня вступления судебного решения в силу по акту приема-передачи привести часть полигона отходов в состояние не хуже первоначального. Речь идет об объекте недвижимости - части полигона отходов производства и потребления, общей площадью 533.183,18 кв.м., расположенного в 5-ти км. юго-западнее рабочего поселка Светлый Яр. Получается, что завезенные на полигон отходы должны быть вывезены или ликвидированы в десятидневный срок. По мнению экологических активистов Светлоярского района, это сделать нереально, поэтому судебное решение изначально неисполнимое.
Отметим, что в законную силу оно не вступило, у сторон есть право на обжалование.
Напомним, что проект ликвидации Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе, состоящий из несколько этапов, разработали волгоградские ученые. Планировалось очистить Светлоярский район от крупных несанкционированных свалок и утилизировать мусор, до конца заполнив чашу пруда-накопителя свалочными массами и сорбентами для последующей рекультивации территории. На финальном этапе — до высадки трав и кустарников — закрыть поверхность грунтом, который будут добывать при экологической расчистке пруда Плотинка и озера Цаца. Донные отложения, по замыслу ученых, должны послужить дополнительным изоляционным слоем. По словам экологических активистов из Светлоярского района, сейчас даже нельзя говорить о завершении первого этапа проекта - пока только перевезена Кировская свалка на пруд-накопитель. Остальные работы, предусмотренные проектом, на данный момент не выполнены, экологическая проблема в Светлоярском районе не решена. По мнению активистов, вполне вероятно, что данным иском владелец пруда-накопителя просто решил обезопасить себя от ответственности, в том числе финансовой, за состояние полигона после перемещения сюда гигантской свалки из Волгограда.
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