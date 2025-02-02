Бастрыкин вступился за избитого волгоградского предпринимателя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о бездействии правоохранительных органов после избиения волгоградского предпринимателя, передает V102.RU.
- В медиа пространстве выявлена публикация, согласно которой предпринимателю из Волгоградской области причинены множественные телесные повреждения. Сообщается, что действия нападавшего могли быть спровоцированы конкурентами, а правоохранительные органы не принимают должных мер к привлечению виновных к ответственности, - сообщает Информационный центр СК России.
Проверку указанных сведений поручено провести руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову. Глава Следственного комитете затребовал доклад по результатам проверки.
Фото СКР