Расследования

Бастрыкин вступился за избитого волгоградского предпринимателя

Расследования 02.02.2025 17:02
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02.02.2025 17:02


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о бездействии правоохранительных органов после избиения волгоградского предпринимателя, передает V102.RU. 

- В медиа пространстве выявлена публикация, согласно которой предпринимателю из Волгоградской области причинены множественные телесные повреждения. Сообщается, что действия нападавшего могли быть спровоцированы конкурентами, а правоохранительные органы не принимают должных мер к привлечению виновных к ответственности, - сообщает Информационный центр СК России.

Проверку указанных сведений поручено провести руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову. Глава Следственного комитете затребовал доклад по результатам проверки. 

Фото СКР

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