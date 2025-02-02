Наступления весны волгоградец Александр Сиволобов ждет с особым настроением. Ведь в апреле на аэродроме начинается новый сезон прыжков с парашютом. К своим 73 годам мужчина «нырнул в бездну» 176 раз! Не останавливается и по сей день. Наоборот, мечтает догнать свой результат до 200 прыжков и улучшить показатели. О парашютисте, который живет полной жизнью без оглядки на возраст, рассказываем в материале ИА «Высота 102».





Как и многие советские мальчишки, Александр Сиволобов еще в школе «загорелся» небом. Правда, шансов на поступление в авиационное училище у юноши было немного – из-за проблем со зрением он бы не прошел медкомиссии. Трезво оценивая свои перспективы, волгоградец все же не переставал мечтать.

- В 1971 году я, студент сельхозинститута, увидел объявление о наборе в секцию парашютистов. Конечно, сразу же записался, - улыбается мужчина. – До сих пор помню те первые ощущения: рев двигателя, сбивающий с ног ветер и домики размером со спичечный коробок. Под твоими ногами – бездна, и ты должен сделать в нее шаг. Страшно! Внутри все буквально замирает. Это ощущение не притупилось ни после первого, ни после второго прыжка. Легче стало только раз на пятнадцатый.

Стоило молодому парашютисту войти во вкус, как жизнь вновь вмешалась в далекоидущие планы и практически на 40 лет разлучила его с любимым делом. Практически все лето молодой агроном проводил в совхозах и колхозах и вынужденно пропускал сезон прыжков.

- Одно время была мода на дельтапланы. Вот и я успел на нем полетать, - вспоминает Александр Сиволобов. – Но все же мечта вернуться на аэродром и хотя бы разок прыгнуть с парашютом не отпускала меня все эти годы. Все решил случай. Мы познакомились с авиатехником, который в свое время воевал в Афганистане. Я рассказал ему, что занимался парашютным спортом и хотел бы прыгать еще, а он сразу же обзвонил своих боевых товарищей – один из них оказался инструктором, который до недавнего времени работал на том самом аэродроме в Среднеахтубинском районе, где я и занимался прежде. Мне подсказали, куда и во сколько приехать. И вот я снова сижу в самолете и думаю: «Елки-палки, прошло 38 лет, а практически ничего не изменилось. Тот же аэродром и тот же я. Разве что немного взрослее». Кстати, тот мой прыжок случился 2 августа, в день ВДВ.

На аэродроме Александр Сиволобов, который уже через несколько недель отметит свое 74-летие, забывает буквально обо всем. Ведь здесь для него нет ничего лишнего – только небо, парашют и здоровый спортивный азарт.

- Возраст, конечно, сказывается. Но многие говорят, что я выгляжу моложе своих лет, - смеется парашютист. – Перед прыжком все проблемы становятся вторичными, ведь уже через несколько минут я увижу, как вылетающие ребята помашут рукой и сам испытаю удовольствие от свободного падения, от планирования на парашюте, азарт от точности приземления. Мы до сих пор делаем в небе фигуры – спираль на 360 градусов, сальто назад и вперед.





Нестареющий душой парашютист не делает себе никаких «скидок» и даже зимой ездит на тренировки и утоляет тоску по аэродрому полетами в аэротрубе.

- Зимы я, по правде говоря, не люблю. Летом интереснее – можно и с парашютом прыгнуть, и даже полетать на самолете. Были бы средства, - рассуждает мужчина. – Но даже сейчас я не сижу дома. Мне нравится общаться со спортсменами с аэродрома, заниматься вместе с ними. Кроме меня, в нашем сообществе есть и другие возрастные ребята. Например, Александр Гусаров, ему 67 лет, трижды покорял Северный полюс! Представляете, какая насыщенная жизнь у человека.

Своё желание встретить на аэродроме второй профессиональный юбилей (отметить двухсотый прыжок ) Александр Сиволобов называет не столько конкретной целью, сколько мечтой. Наверное, поэтому волгоградец не строит грандиозных планов на сезон, а просто ждет любимого отдыха для души.

- Жена, конечно, волнуется и перед очередным моим полетом не спит ночами. Это ведь своеобразный риск, всякое может случиться. Но я не хочу оставлять парашютный спорт. Без него мне просто скучно, - признает Александр Сиволобов. – Кто-то погружается с аквалангом, кто-то ездит на мотоцикле, а я выбрал для себя такое занятие. Мне кажется, что каждый мужчина должен хотя бы раз в жизни испытать себя и прыгнуть с парашютом. Только представьте, сколько нужно силы воли, чтобы сделать этот стремительный шаг вперед.

Автор Виктория Чумакова

Фото, видео предоставлено Александром Сиволобовым