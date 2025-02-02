Общество

Город-герой Волгоград отмечает 82-годовщину Победы в Сталинградской битве

Общество 02.02.2025 07:52
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02.02.2025 07:52


Сегодня, 2 февраля, в городе-герое Волгограде, который в этот день снова стал Сталинградом, пройдут памятные мероприятия в честь 82-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает V102.RU.

В память об этом событии, которое стало переломным в Великой Отечественной войне, в волгоградском регионе пройдут порядка 100 различных мероприятий. 

Так, на Мамаевом кургане в Волгограде, где находится известный всему миру памятник-ансамбль «Героем Сталинградской битвы» с монументом «Родина-мать зовет!», представители власти, общественных, ветеранских и молодежных организаций, жители города возложат цветы и венки к памятникам павших воинов. В их честь на главной высоте России, где в период Сталинградской битвы шли ожесточенные бои, прозвучит «Выстрел памяти».

В Центральном районе Волгограда на нижней террасе центральной набережной пройдет ежегодный легкоатлетический забег, который в этом году станет 78-м по счету. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 1,5 км и 10 км. В связи с этим, Нулевая продольная будет закрыта для движения транспорта до 14:00.

Еще одно интересное мероприятие пройдет в Центральном концертном зале Волгограда. Здесь выступят Президентский оркестр Республики Беларусь, солисты Большого театра Республики Беларусь и волгоградские исполнители.

По данным администрации Волгограда, вечером 2 февраля в Волгограде будет дан артиллерийский салют. На время его подготовки и проведения с 19:00 до 21:30 будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на Нулевой продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской.

Культурные, спортивные, памятные и патриотические акции и концерты пройдут сегодня во всех районах Волгоградской области. 


Справка.

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года - и стала переломной в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. На отдельных этапах сражения в боевых операциях в междуречье Волги и Дона с обеих сторон одновременно были задействованы более 2-х миллионов человек.

В первый период битвы советские войска ценой огромных потерь в кровопролитных оборонительных боях сорвали план фашистской армии по захвату Сталинграда. С 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в стремительное и мощное контрнаступление. Вся группировка немецко-фашистских войск на Сталинградском направлении была окружена и разгромлена. В плен были захвачены более 140 тысяч солдат Германии и  ее союзников. В том числе  2500 офицеров, 24 генерала – один из них генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Всего потери фашистской армии в Сталинградской битве составили примерно 1,5 миллиона человек. Советский Союз потерял около 1,2 миллиона воинов. Как отмечают военные историки, именно после успеха в Сталинградской битве Красная Армия начала путь к Победе 9 мая 1945 года.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU

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