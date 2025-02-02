Напомним, в начале декабря хозяин Грома с собакой ехал на рыбалку, когда мужчине стало плохо и он попал в ДТП. Овчарка провела несколько дней в автомобиле хозяина, преданно охраняя последнюю связующую нить с хозяином. Грома приютили в «Дино», так как родственники водителя отказались от собаки. А через некоторое время его хозяин умер. Волонтеры не теряли надежду, что умного пса удастся пристроить в семью. Но не сбылось.
На печальную новость эмоционально отреагировали все, кто следил за судьбой волгоградского Хатико.
- Мягких облачков, Громушка. Теперь ты со своим любимым человеком, - пишут волгоградцы.
- Вот судьба. Пошел вслед за хозяином. Мягких облачков Громушке… - не скрывают слез люди.
Фото зооцентра «Дино» t.me