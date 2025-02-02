«82 года назад было -15»: волгоградцам 2 февраля пообещали до +8°С

Сегодня, 2 февраля, в Волгоградской области не будет сталинградских морозов, которые наблюдались в регионе 82 года назад. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня, 2 февраля, в регионе днем ожидается 0…+5º, а в отдельных южных районах и до +8ºС.

Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с.

В Волгограде 2 февраля существенных осадков не ожидается. Днем температура составит +3…+5ºС.

Напомним, что сегодня в Волгоградской области отмечается 82-годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В музее-панораме «Сталинградская битва» хранятся данные, свидетельствующие о том, какая погода была в Сталинграде в 1943 году.

Согласно данным из журнала боевых действий 422-й стрелковой дивизии (впоследствии 81-й гвардейской стрелковой дивизии), в январе-феврале 1943 года в городе на Волге стояли морозы.

Так, 31 января 1943 года зафиксирована температура в -8 ºС, а 3 февраля 1943 года было уже -15 ºС.

В Волгограде 3 февраля 2025 года таких морозов не обещают. По данным синоптиков, ночью будет 0…-2º; днем +1…+3º.