В Волгограде грядут глобальные проверки УК

Фото V102.RU
Общество 01.02.2025 16:32
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01.02.2025 16:32
Фото V102.RU
Задачи по контролю за деятельностью УК были поставлены на совещании по вопросам развития жилищно-коммунальной отрасли с участием сотрудников профильных структур администрации, представителей УК, общественной палаты Волгограда и надзорных ведомств, которое состоялось накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, перед УК поставлена задача разработать планы и начать приводить в порядок общедомовое имущество, в том числе и дворы. А с апреля профильные службы администрации начнут комплексные проверки качества проведения данной работы.Только в 2024 году по результатам проверок недобросовестные УК были оштрафованы на общую сумму 26 млн. руб., а 8 из них лишены лицензий. В то же время добросовестные обслуживающие организации получают поддержку органов власти, заверили в мэрии.
Фото V102.RU
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