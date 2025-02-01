Огненным шоу отметили волгоградцы Лунный Новый год в ЦПКиО

Общество 01.02.2025 21:28
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01.02.2025 21:28
Празднование китайского Нового года состоялось в Центральном парке культуры и отдыха. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации парка, волгоградцы стали зрителями насыщенной программы на восточную тематику.Гости познакомились с культурой и традициями празднования Нового года китайцев, корейцев, японцев и тайцев, посмотрели выступления ушуистов с мечами, а также увидели традиционный китайский танец с веером.
Посетители парка дегустировали китайские горячие дамплинги, а все желающие упражнялись в росписи деревянных магнитов и декоративных спилов, так называемых народных промыслов Востока.
Финальным аккордом праздника стало шествие двух десятиметровых драконов – символы Китая прогулялись по парковым аллеям вместе с посетителями. Празднование Лунного Нового года по уже сложившейся традиции завершилось огненным шоу.Фото ЦПКиО
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