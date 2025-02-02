Общество

«К исходу дня овладели цехом завода»: ФСБ рассекретила особо важные данные о ходе Сталинградской битвы

Общество 02.02.2025 09:10
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02.02.2025 09:10


Управление ФСБ России по Волгоградской области 2 февраля, в день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, рассекретило архивные материалы о ходе переломного в Великой Отечественной войне сражения. Документы, сообщает ИА «Высота 102», проливают свет на особо важные данные, которые передавались руководству страны с 1942-го по 1943 годы с берегов Волги. 

Одной из важнейших задач подразделений НКВД во время ВОВ было своевременное обеспечение информацией руководства советских органов власти, местных комитетов обороны. Ежедневно начальнику УНКВД СССР по Сталинградской области майору Воронину сотрудники госбезопасности сообщали  о ходе боев – буквально о каждой сотне отвоеванных у врага метров.  


Из докладной записки начальнику УНКВД Сталинградской области старшему майору госбезопасности Александру Ивановичу Воронину:

За 23 декабря 95 и 138 стрелковые дивизии продолжали встречное наступление с целью установления локтевой связи друг с другом и продвинулись вперед на 150 метров. Остальные части вели огневой бой и разведку противника. Противник упорно сопротивляется. Противник упорно сопротивляется, ведет обстрел наших боевых порядков и на отдельных участках контратакует наши части. Все контратаки противника отбиты. К исходу дня 39 стрелковая дивизия овладела одним цехом завода "Кр. Октябрь". И ворвалась во второй цех. Потери противника за сутки более 500 солдат и офицеров. Взято в плен за сутки 2 немецких солдата. Захвачено пулеметов 14, ручных пулеметов 6, автоматов 15, винтовок 170, гранат 400, патронов 10000, телефонных аппаратов 2.  

– В ночь с 23 на 24 декабря в районе оврага Крутой нами в тыл противника с разведывательными заданиями переброшены агенты «Малиновская» и «Оля». По нашим наблюдениям, переход их через линию прошел благополучно, – говорится в докладной записке от 24 декабря за подписью начальника 4-го отдела УНКВД, лейтенанта госбезопасности. 


Освободить сталинградский «Красный Октябрь» удалось советским войскам к 11 января: 


Прошло три недели, 1942 год сменился на 43-й, а бои на севере Сталинграда продолжались. Воронину в очередной записке докладывают о проблемах со снабжением в частях 62-й армии: 

– В течение 13 января части 62 армии активных наступательных действий (кроме 45 стрелковой дивизии) не вели. 45 стрелковая дивизия вела наступление на фабрику-кухню завода Красный Октябрь, но успеха не имела и отошла на исходные позиции. Противник оказывает нашим наступающим частям активное сопротивление и наносят значительные потери. Отсутствие необходимых минимальных резервов и общий недокомплект строевого состава в частях 62-й армии не дает возможности активизировать наступательные действия. 

Противник за 13/I потерял убитыми не менее 800 человек солдат и офицеров и пленными 21 человек. Нашими частями захвачены трофеи. 


В той же записке говорится о добровольной сдаче в плен немецкими солдатами. На тот момент в рядах противника уже наблюдалась паника:  

Вечером 13/I в расположение 45 стрелковой дивизии добровольно сдался в плен взвод немецких солдат во главе с командиром взвода – ефрейтором в количестве 19 человек. Свою добровольную сдачу в плен немцы объяснили безнадежностью дальнейшего сопротивления в связи с отсутствием боеприпасов. 

В ночь на 12/I из тыла противника возвратились наши агенты "Ася" и "Рая", сообщившие ценные разведывательные данные. 

После начала окружения гитлеровской группировки собранные (в том числе, и через агентов) сведения давали возможность определить слабые места в обороне противника и блокировать ответные наступательные действия. 


Собранные данные докладывались начальником УНКВД СССР по Сталинградской области майором Ворониным А.И. руководству НКВД СССР, Командующему Сталинградским Фронтом генерал-полковнику Еременко А.И., Командующему Донским Фронтом генерал-лейтенанту Рокоссовскому К.К., Секретарю Сталинградского обкома ВКП (б) – члену Военного совета Сталинградского фронта Чуянову А.С.

Добытые оперативными сотрудниками Управления и своевременно переданные данные в НКВД СССР, военному командованию и Сталинградскому городскому Комитету Обороны стали одним из важнейших вкладов Сталинградских чекистов в общую Победу над фашизмом.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Документы: предоставлены УФСБ России по Волгоградской области

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