Жительницу Волгоградской области вызволили из 8-летнего заточения

Победой завершилась для жительницы Волжского Валентины Рыжовой многолетняя борьба за установку в многоквартирном доме пандуса для ее дочери-инвалида, передает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение «Народного фронта».

- 8 лет дочь Валентины Рыжовой из Волжского была заложницей собственной квартиры. Отсутствие пандуса в доме на ул. Карбышева, 49, лишало ее возможности увидеть улицу, подышать свежим воздухом. Десять семей инвалидов-колясочников столкнулись с этой проблемой, - сообщили в общественной организации.

Управляющая компания почему-то не могла решить эту проблему. Ситуацию переломил звонок Валентины на прямую линию президента России. После этого в дело включились «Народный фронт» и администрация Волжского.





- Мы можем поделиться радостной новостью: откидной, удобный пандус установлен, им уже пользуются жители дома! Это победа доступности и человечности, - сообщили в организации.

Фото: архив V102.RU / Народный фронт / vk.com