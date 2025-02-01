А другая жительница Волжского Вера Е. пока безуспешно пытается оспорить штраф за платную парковку в Волгограде, которую, как она утверждает, она оплатила.
- 28 декабря приехала в Волгоград, припарковалась на Привокзальной площади. Оплатила парковку, как было указано на информационном табло, через приложение. А 23 января мне пришел штраф – 2,5 тысячи рублей! Ничего не понимаю, как такое могло произойти? Может быть, что-то с приложением не так?– предполагает волжанка.
Однако в МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками», куда редакция обратилась за комментарием, заверили, что в настоящее время мобильное приложение «Горпарковки» работает корректно - сбоев в его функционировании, как и массовых жалоб пользователей не зафиксировано.
- Штраф может быть назначен в случае, если парковочная сессия не была оплачена в соответствии с установленными правилами пользования парковочным пространством. При возникновении вопросов, касающихся пользования парковками, их оплаты или оснований назначения штрафа, автовладельцы могут обратиться к оператору по телефону горячей линии 8 (8442) 96-61-88, - пояснили в учреждении.
Также здесь напомнили, что помимо мобильного приложения водители могут выбрать любой другой удобный для себя способ оплаты пользования парковочными пространствами. Так, безналичным способом автовладельцы могут оплатить услуги парковки посредством интернет-портала «Парковки Волгограда» (https://volgaparking.ru/ru/), сервиса «Сбербанк-онлайн», а также смс-сообщений. В последнем случае достаточно отправить сообщение на номер 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), номера автомобиля (А000АА34) и количества часов – все данные указываются через символ «*». Пример: р34*901*А000АА34*2. Средства спишутся со счета мобильного телефона или с помощью инфраструктуры «Сбербанка»: через терминалы, банкоматы или кассы. Также автовладельцам доступно оформление абонементов на пользование платными парковками, добавили в МКУ.
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