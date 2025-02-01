



Водители продолжают жаловаться на проблемы, которые у них возникают при пользовании платными парковками в Волгограде. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц Волжского, Анастасия, недавно ей пришел штраф в 2,5 тысячи рублей за то, что она припарковалась на своем автомобиле на Привокзальной площади. Водители продолжают жаловаться на проблемы, которые у них возникают при пользовании платными парковками в Волгограде. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц Волжского, Анастасия, недавно ей пришел штраф в 2,5 тысячи рублей за то, что она припарковалась на своем автомобиле на Привокзальной площади.

- возмущается женщина.А другая жительница Волжского Вера Е. пока безуспешно пытается оспорить штраф за платную парковку в Волгограде, которую, как она утверждает, она оплатила.?– предполагает волжанка.Однако в МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками», куда редакция обратилась за комментарием, заверили, что в настоящее время мобильное приложение «Горпарковки» работает корректно - сбоев в его функционировании, как и массовых жалоб пользователей не зафиксировано.- Штраф может быть назначен в случае, если парковочная сессия не была оплачена в соответствии с установленными правилами пользования парковочным пространством. При возникновении вопросов, касающихся пользования парковками, их оплаты или оснований назначения штрафа, автовладельцы могут обратиться к оператору по телефону горячей линии 8 (8442) 96-61-88, - пояснили в учреждении.Также здесь напомнили, что помимо мобильного приложения водители могут выбрать любой другой удобный для себя способ оплаты пользования парковочными пространствами. Так, безналичным способом автовладельцы могут оплатить услуги парковки посредством интернет-портала «Парковки Волгограда» (https://volgaparking.ru/ru/), сервиса «Сбербанк-онлайн», а также смс-сообщений. В последнем случае достаточно отправить сообщение на номер 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), номера автомобиля (А000АА34) и количества часов – все данные указываются через символ «*». Пример: р34*901*А000АА34*2. Средства спишутся со счета мобильного телефона или с помощью инфраструктуры «Сбербанка»: через терминалы, банкоматы или кассы. Также автовладельцам доступно оформление абонементов на пользование платными парковками, добавили в МКУ.