Общество

«Штрафов много не бывает?»: водители жалуются на «незаметные» платные парковки в Волгограде

Общество 01.02.2025 21:09
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01.02.2025 21:09


Водители продолжают жаловаться на проблемы, которые у них возникают при пользовании платными парковками в Волгограде. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц Волжского, Анастасия, недавно ей пришел штраф в 2,5 тысячи рублей за то, что она припарковалась на своем автомобиле на Привокзальной площади.
- А как я должна была догадаться, что я остановилась на платной парковке? Там нет ни шлагбаума, ни терминала, где можно было оплатить. Я в Волгоград редко приезжаю, не обязана знать, где надо платить. А знак платной парковки не каждый водитель может заметить. Представляю, сколько водителей попали в такую ситуацию, как я, - возмущается женщина.
А другая жительница Волжского Вера Е. пока безуспешно пытается оспорить штраф за платную парковку в Волгограде, которую, как она утверждает, она оплатила.
- 28 декабря приехала в Волгоград, припарковалась  на Привокзальной площади. Оплатила парковку, как было указано на информационном табло, через приложение. А 23 января мне пришел штраф – 2,5 тысячи рублей! Ничего не понимаю, как такое могло произойти? Может быть, что-то с приложением не так?– предполагает волжанка.
Однако в  МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками», куда редакция обратилась за комментарием, заверили, что  в настоящее время мобильное приложение «Горпарковки» работает корректно - сбоев в его функционировании, как и массовых жалоб пользователей не зафиксировано.
- Штраф может быть назначен в случае, если парковочная сессия не была оплачена в соответствии с установленными правилами пользования парковочным пространством. При возникновении вопросов, касающихся пользования парковками, их оплаты или оснований назначения штрафа, автовладельцы могут обратиться к оператору по телефону горячей линии 8 (8442) 96-61-88, - пояснили в учреждении.
Также здесь напомнили, что помимо мобильного приложения водители могут выбрать любой другой удобный для себя способ оплаты пользования парковочными пространствами. Так, безналичным способом автовладельцы могут оплатить услуги парковки посредством интернет-портала «Парковки Волгограда» (https://volgaparking.ru/ru/), сервиса «Сбербанк-онлайн», а также смс-сообщений. В последнем случае достаточно отправить сообщение на номер 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), номера автомобиля (А000АА34) и количества часов – все данные указываются через символ «*». Пример: р34*901*А000АА34*2. Средства спишутся со счета мобильного телефона или с помощью инфраструктуры «Сбербанка»: через терминалы, банкоматы или кассы. Также автовладельцам доступно оформление абонементов на пользование платными парковками, добавили в МКУ.
Фото V102.RU



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