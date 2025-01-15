Экология

Под Волгоградом с владельца кафе взыскивают 38 млн рублей за парковку из мусора

Экология 15.01.2025 16:18
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15.01.2025 16:18


В Волгоградской области с собственника кафе в рабочем поселке Светлый Яр взыскивают 38 миллионов рублей ущерба, нанесенного почвам при формировании площадки для парковки грузовиков. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Инспекторы природоохранного ведомства совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Волгоградской области провели проверку по факту сброса на землю строительных отходов от сноса и разборки зданий на участке вблизи улицы Степной в Светлом Яру.

- Как установлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Волгоградской области, собственником кафе, расположенного в непосредственной близости к месту сброса отходов, принято решение об оборудовании на указанной территории парковки для грузового транспорта. Для указанных целей индивидуальным предпринимателем осуществлен сброс отходов на незащищенную почву, - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В природоохранном ведомстве отмечают, что действующее законодательство запрещает сброс отходов на почву вне зависимости от целей намечаемой хозяйственной деятельности.


По результатам лабораторных исследований установлено, что сброшенные на почву отходы отнесены к V классу опасности для окружающей среды. Площадь захламленной территории составила 1330 кв.м. Объем сброшенных отходов - 1300 м.куб.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ) предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Нарушитель его оплатил.

Кроме того, как уточнили в Росприроднадзоре, произведен расчет вреда, нанесенный почвам. Он составил более 38 миллионов рублей, которые в настоящее время взыскиваются с нарушителя в судебном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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