Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в Саратове признал законным решение о взыскании с ООО «Водоканал» во Фроловском районе Волгоградской области более 1,6 миллиона рублей экологического ущерба. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее в ходе обследования земельного участка в границах города Фролово был установлен факт нарушения требований природоохранного законодательства и при сбросе сточных вод на почву.

Сточная вода, как выяснилось, вытекала из канализационного коллектора. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы как из канализационного сооружения, так и почвы.

- Согласно результатам лабораторных исследований установлено наличие превышения концентрации веществ по сравнению с нормативами качества таких загрязняющих веществ как: нефтепродукты, нитрат-ион, фосфат-ион, кобальт, - сообщили в управлении. - Произведен расчет ущерба, сумма которого составила 1 675 674 рублей.

Ущерб был предъявлен виновному юридическому лицу - ООО «Водоканал», но в установленный законом срок он не был уплачен. Природоохранное ведомство обратилось в суд, который обязал коммунальщиков возместить нанесенный почвам вред.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора