На Мамаевом кургане развернули две 80-метровые ленты

Видео администрации Волгограда
Общество 01.02.2025 17:10
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01.02.2025 17:10
Видео администрации Волгограда
Сегодня, 1 февраля, в преддверии празднования 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, на Мамаевом кургане прошла патриотическая акция «Героям Сталинграда посвящается!».Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, более 400 юнармейцев и волонтеров пронесли две 80-метровые ленты - Сталинградскую и Георгиевскую - от подножия мемориального комплекса по Аллее тополей до скульптуры «Стоять насмерть».
Видео администрации Волгограда
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