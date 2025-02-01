Синоптики не сочли аномальным весенний январь в Волгограде





Необыкновенно теплый январь, напомнивший жителям то ли конец марта, то ли начало апреля, не добился звания самого теплого месяца за историю волгоградских метеонаблюдений. Абсолютным рекордсменом синоптики по-прежнему называют начало 2007 года, когда максимальная температура воздуха в Волгограде составила 15 градусов тепла. Необыкновенно теплый январь, напомнивший жителям то ли конец марта, то ли начало апреля, не добился звания самого теплого месяца за историю волгоградских метеонаблюдений. Абсолютным рекордсменом синоптики по-прежнему называют начало 2007 года, когда максимальная температура воздуха в Волгограде составила 15 градусов тепла.

Прошедший месяц хоть и не вписал себя в историю, но все же наверняка остался в памяти волгоградцев. Ведь, если раньше оттепели выходили «из-за кулис» всего на несколько дней, то в этот раз роль второго плана досталась именно морозам.рассказывает начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.По предварительным прогнозам синоптиков, февраль имеет все шансы восстановить баланс на покачнувшейся чаше весов и вернуть зиме ее исторический статус.отмечает Наталья Алатырцева.В первые дни 2025-го года погода, будто бы спутавшая сезоны, успела обновить сразу несколько рекордов – в последний раз такую же оттепель, обрушившуюся на Волгоградскую область 3 января, синоптики регистрировали только в 1969 году.соглашается начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС.