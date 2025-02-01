Общество

Синоптики не сочли аномальным весенний январь в Волгограде

Общество 01.02.2025 17:55
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01.02.2025 17:55


Необыкновенно теплый январь, напомнивший жителям то ли конец марта, то ли начало апреля, не добился звания самого теплого месяца за историю волгоградских метеонаблюдений. Абсолютным рекордсменом синоптики по-прежнему называют начало 2007 года, когда максимальная температура воздуха в Волгограде составила 15 градусов тепла.
Прошедший месяц хоть и не вписал себя в историю, но все же наверняка остался в памяти волгоградцев. Ведь, если раньше оттепели выходили «из-за кулис» всего на несколько дней, то в этот раз роль второго плана досталась именно морозам.
- Отклонения от многолетней среднемесячной температуры января в этом году достаточно весомы. Возможно, даже аномальны – один градус мороза против стандартных 6,4, - рассказывает начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – Весь месяц циклоны смещались по северу европейской территории и частично захватывали север Волгоградской области, где мы регистрировали и снегопады, и более низкую температуру. А вот южные районы оказались под властью антициклона, который приносил нам теплый тропический воздух. Из-за этого мы так часто наблюдали в городе туманы и вместо долгожданного снега видели морось.
По предварительным прогнозам синоптиков, февраль имеет все шансы восстановить баланс на покачнувшейся чаше весов и вернуть зиме ее исторический статус.
- По прогнозу Гидрометцентра, температуры февраля также превысят среднемноголетние значения, - отмечает Наталья Алатырцева. – В первую пятидневку в Волгоградской области сохранится плюсовая температура. По предварительной информации, 4 и 5 февраля в регионе ожидается снег и мокрый снег. А после начнётся похолодание – ночью по северу области столбики термометров опустятся до 12-15 градусов ниже нуля. Отрицательной температура будет и днем – 5-10 градусов мороза в северных районах и 3-5 градусов – в южных. Осадков же в ближайшее время больше не ожидается.

В первые дни 2025-го года погода, будто бы спутавшая сезоны, успела обновить сразу несколько рекордов – в последний раз такую же оттепель, обрушившуюся на Волгоградскую область 3 января, синоптики регистрировали только в 1969 году.
В последние годы зимы в Волгоградской области действительно становятся короче, – соглашается начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС. – Тем не менее, у нас еще случаются настоящие морозы. Скажем, в 2023-м температура воздуха опускалась практически до -30 градусов.
Фото V102.RU

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