Сегодня, 2 февраля, губернатор Волгоградской области почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации региона, Андрей Бочаров в день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве возложил венки и цветы к Вечному огню в зале Воинской славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, могиле Неизвестного солдата и Малой братской могиле.





Участие в памятной церемонии также приняли представители ветеранского сообщества, сенаторы, депутаты, руководители органов власти, силовых и правоохранительных ведомств, религиозных и общественных организаций, жители и гости города-героя. Пришел на Мамаев курган и фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков.

В полдень на Мамаевом кургане по традиции прозвучал «Выстрел памяти».

Фото: администрации Волгоградской области