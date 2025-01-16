Экология

Ассенизатор отравил нечистотами землю у ЖК «Победа» под Волгоградом

Экология 16.01.2025 10:21
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16.01.2025 10:21


Более 2,5 миллиона рублей составил ущерб почвам в поселке Царицын в Волгоградской области, который нанес ассенизатор, сливающий нечистоты где попало. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 16 января, в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В адрес природоохранного ведомства ранее поступила информация о сливе на почву сточных вод с ассенизаторского автомобиля с госномером С786МУ 34. Инспекторы оперативно выехали на место происшествия. В ходе осмотра земельного участка, расположенного вблизи ЖК «Победа» в поселке Царицын Городищенского района, информация подтвердилась. Специалисты специализированной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы на загрязненном участке площадью 110 кв.м.

- По данному факту Управлением возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. По результатам административного расследования установлено виновное лицо - индивидуальный предприниматель, - сообщили в Росприроднадзоре.

По результатам лабораторных исследований произведен расчет ущерба, нанесенного почве. Он составил 2 544 590 рублей. Эту сумму взыщут с виновного лица.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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