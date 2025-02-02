«Началось… Будет и на нашей улице праздник»: опубликован архивный телесюжет о победном наступлении под Сталинградом

Сегодня, 2 февраля, в день 82-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, опубликованы старые кадры кинохроники тех лет. Как сообщает V102.RU, архивное видео показал Telegram-канал «80 лет Великой Победе».

На старых записях, сделанных больше 80 лет назад, видно, с какой радостью люди слушают сообщение об успешном наступлении советских войск под Сталинградом.

- Началось, говорили тогда на всех фронтах. Будет и на нашей улице праздник, - комментирует диктор.





Видео: «80 лет Великой Победе» / t.me