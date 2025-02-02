В Волгограде объявили «Сталинградский призыв»

Сегодня, 2 февраля, в день 82-ой годовщины Победы в Сталинградской битве было объявлено о старте проекта «Сталинградский призыв» программы «Время героев». Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, о запуске этой акции заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранами, сенаторами, депутатами и общественниками в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

- Сталинград защищали представители всех регионов нашего большого, многонационального Отечества, — подчеркнул губернатор. — Поколение Победителей на все века, для всех поколений жителей нашей страны было и останется примером беззаветной любви к Родине, к своему Отечеству и к своей родной земле. И сегодня уже потомки Поколения Победителей с оружием в руках защищают нашу Родину от современных фашистов и нацистов, проявляя при этом мужество и героизм. И именно сегодня, в день Сталинградской Победы, в легендарном непокоренном Сталинграде мы объявляем «Сталинградский призыв» на программу по формированию кадрового потенциала отраслей социально-экономического развития Волгоградской области из числа участников специальной военной операции.

Возглавил общественный совет «Сталинградского призыва» председатель регионального совета ветеранов, председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин — кандидатуру, предложенную губернатором, поддержали участники встречи.

«Сталинградский призыв» реализуется в развитие федеральной программы «Время героев», предложенной президентом России в феврале 2024 года. Участники СВО смогут пройти предварительный отбор и обучение по специально разработанным современным управленческим программам, чтобы затем направить свои знания и опыт на развитие Волгоградской области, муниципалитетов региона.





- Глубоко символично, что проект стартует именно в год 80-летия Великой Победы, — отметил Андрей Бочаров, напомнив, что в Волгоградской области уже реализуется большая программа мероприятий, посвященных знаменательной дате.

Волгоградский губернатор от имени президента России Владимира Путина передал юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» пяти жителям Волгоградской области.

Награды получили:

- Почетный гражданин Волгоградской области, участник Великой Отечественной войны Александр Иванович Колотушкин;

- участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков;

- Почетный гражданин города-героя Волгограда, житель блокадного Ленинграда Хельви Николаевна Латту;

- жители осажденного Сталинграда Зинаида Петровна Андреева, Валерий Викторович Сучков.

Фото: администрации Волгоградской области