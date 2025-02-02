Общество

«На старых снимках вы не увидите улыбок»: как работали первые фотоателье в Царицыне

Общество 02.02.2025 15:27
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02.02.2025 15:27


Во времена, когда практически любой телефон способен сделать пару десятков снимков в минуту, фотография теряет свою ценность. А ведь когда-то семейная фотокарточка или случайный снимок города считались настоящей роскошью. Как в Царицыне появлялись первые фотоателье? Какие кадры запрещались фотографам того времени? И почему герои первых «фотосессий» не позволяли себе улыбок? Обо всем по порядку - в материале ИА «Высота 102». 

Первые снимки Царицына были сделаны в 1860-х годах. Шумную торговлю на Базарной площади, разлив Царицы, тихую жизнь маленьких улочек или ныне не существующие храмы современные волгоградцы могут увидеть глазами известного царицынского фотографа Александра Шевякова-Красовского и других его коллег по цеху. 


-  Жизнь знаменитого мастера трагически оборвалась, но его супруга – Александра Красовская – продолжила начатое дело и в 1885 году открыла собственное фотоателье, - рассказывают сотрудники волгоградского областного краеведческого музея. – А уже к 1890 году в городе работало не менее десятка ателье. Например, на пересечении улиц Астраханской и Предтеченской располагалась мастерская братьев Эрдман, известных не только в Царицыне, но и во всей империи. Позже один из сотрудников Балашовского фотосалона Бориса Эрдмана Аронс женился на сестре владельца, и в качестве свадебного подарка женщина получила от брата это заведение. Через какое-то время она открыла ещё одно фотоателье в Царицыне, а её муж продолжил руководить балашовским филиалом. 

В конце XIX века занятие фотографией признавалось едва ли не элитарным. Оно и неудивительно, ведь только фотографический аппарат стоил в районе 150 рублей! Прибавьте к этой сумме расходы на осветительные приборы, фотопластинки и необходимые химикаты. Удовольствие не из дешевых. 

- В первые годы развития фотодела в Российской империи фототехника покупалась чаще всего для коммерческой работы, но довольно скоро она стала доступной и для среднего класса - комментирует председатель Царицынского генеалогического общества Евгений Астафьев.  – Фотографы Царицына, как и их коллеги из других городов, работали в нескольких жанрах. В первую очередь они снимали виды города и продавали готовые работы местным жителям и туристам. Эти же снимки появлялись в различных изданиях и на почтовых открытках. Более быстрые деньги мастера фотографии получали за портреты. Также по заказу администрации некоторые фотографы, пользовавшиеся особым доверием властей, снимали этапируемых преступников. В Российской Империи существовал запрет на свободное использование таких кадров, поэтому они предназначались исключительно для служебного пользования. Особенно жестко подобное правило действовало в отношении революционеров, ведь их героизация  была не нужна власти. Ограничения накладывались также на «соблазнительные» фотографии. Представители новой развивающейся отрасли, которые промышляли этим делом, рисковали остаться без разрешения на работу и потерять свое ателье. 


До «фотографического бума», случившегося в начале XX века, поход в фотоателье считался настоящим событием. Из-за внушительных цен – кабинетный снимок в царицынском ателье стоил примерно пять рублей, а визитная карточка оценивалась в 3 рубля - некоторые крестьяне делали всего одну-две фотографии за всю жизнь. 

- Естественно, к такому важному событию готовились заранее. Даже не самые богатые крестьяне не ходили в фотоателье в старой одежде – специально для фотоснимка они собирали образы и себе, и детям. Женщины перед выходом в свет делали себе высокие прически, пудрились крахмалом и надевали сшитые на заказ платья. Встретить на улицу даму в таком же наряде было практически невозможно - эксклюзив! - говорят в краеведческом музее. – Несмотря на то, что съемка становилась для людей если не праздничным, то однозначно приятным событием, на старых фотографиях вы не заметите улыбок. Сказывались и культурные особенности того времени, и техническая составляющая – выдержка занимала определенное время, поэтому лица людей были максимально статичны. 

Накануне революции фототехника уже не считалась роскошью, доступной лишь самым обеспеченным людям. Ателье стали открывать даже крестьяне – начиная свою карьеру с должности ретушера или штатного фотографа, многие из них набирались опыта, собирали капитал и уходили в свободное плавание.

- Пытаясь уменьшить расходы на изготовление фотографий, в некоторых ателье штат сокращали до минимума.  Тем не менее, меньше двух-трёх человек не работало ни в одном таком заведении. В крупных же салонах трудился большой коллектив – фотографы, ретушеры, администраторы, помощники, - отмечает Евгений Астафьев. - Со временем, благодаря развитию техники и появлению новых фотоматериалов, подешевели и сами снимки. Вместе с тем у фотографов, ориентированных на массовый дешевый продукт, они перестали быть произведением искусства.

Фото: Волгоградского областного краеведческого музея

Автор Виктория Чумакова

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