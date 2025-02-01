Происшествия

Под Волгоградом горит металлический ангар

Происшествия 01.02.2025 19:54
0
01.02.2025 19:54


Крупный пожар вспыхнул сегодня, 1 февраля, под Волгоградом. Очевидцы засняли клубы черного дыма и открытое пламя в хуторе Горпитомник Среднеахтубинского района.
В ГУ МЧС по Волгоградской области на запрос ИА «Высота 102» пояснили, что сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт в 17-05 ч.
- Горел металлический ангар размером 30 на 45 метров по всей площади, - прокомментировали в управлении. - Горение было ликвидировано в 18-19 ч. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал.
Между тем, как следует из открытых данных, в Горпитомнике находятся несколько складов со стройматериалами.
Скриншот видео Жесть Волгограда t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.02.2025 10:00
Происшествия 01.02.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 15:50
Происшествия 31.01.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 14:29
Происшествия 31.01.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 12:25
Происшествия 31.01.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 10:38
Происшествия 31.01.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 09:56
Происшествия 31.01.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 07:36
Происшествия 31.01.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 07:34
Происшествия 31.01.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2025 06:05
Происшествия 31.01.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 21:05
Происшествия 30.01.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 14:59
Происшествия 30.01.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 14:46
Происшествия 30.01.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 11:53
Происшествия 30.01.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 11:48
Происшествия 30.01.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 11:05
Происшествия 30.01.2025 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:54
Под Волгоградом горит металлический ангарСмотреть фотографии
19:22
У 13 из 100 волгоградцев заподозрили онкологиюСмотреть фотографии
18:28
«Да они же брат с сестрой!»: всплыли новые шокирующие подробности избиения школьником девочкиСмотреть фотографии
17:55
Синоптики не сочли аномальным весенний январь в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
На Мамаевом кургане развернули две 80-метровые лентыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Волгограде грядут глобальные проверки УКСмотреть фотографии
16:03
Волгоградский боксер Сусленков завоевал чемпионский пояс IBF EuropeСмотреть фотографии
15:14
Одни раздевают, другие вяжут новое: волжане одевают знаменитых сусликов в дубленки и меховые мантоСмотреть фотографии
14:50
Юг Волгограда 1 февраля станет центром сюрреализмаСмотреть фотографии
14:05
Нокаутировавшего девочку школьника нашли волгоградские полицейскиеСмотреть фотографии
13:42
«Очень круто!»: в Волгограде стали известны победители «Кубка Сталинграда» по легкой атлетикеСмотреть фотографии
12:24
Волгоград готовится к переименованию в СталинградСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде провели памятную акцию у мемориалов воинам НКВД и пограничникамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
О гуляющем в родительских чатах фейке предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
11:20
Андрей Бочаров почтил память сталинградских чекистовСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцам назвали пять вакансий января с зарплатой от 250 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом на переходе сбили 8-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде почтили память героев Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:42
В Волгограде на 20% подняли плату за муниципальное жильеСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцев шокировали налогом на бездетностьСмотреть фотографии
07:56
Синоптики пообещали волгоградцам туман и сырость в начале февраляСмотреть фотографии
07:18
Роспотребнадзор: очередной улов в Черном море оказался безопасным для пищиСмотреть фотографии
21:17
В Серафимовиче открыли памятник ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
20:44
В Волгограде после ремонта открыт доступ к центральной лестнице Мамаева курганаСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде с 1 февраля изменится маршрут автобусов №7эСмотреть фотографии
19:26
В Волгограде сквер Руднева благоустроят за 40 млн рублейСмотреть фотографии
19:02
Три неожиданных совета дал юрист волгоградцам, чтобы защитить себя от мошенниковСмотреть фотографии
18:42
Почти 19 тыс. обращений: в Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 11-летний рекордСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области осталось 18 участников Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде показали часть из 2000 проектов памятника участникам СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
 