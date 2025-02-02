Общество

В Волгограде простятся с многодетным отцом из «Бессмертного Сталинграда» Петром Бащенко

Общество 02.02.2025 07:05
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02.02.2025 07:05


Сегодня, 2 февраля, в Волгограде в последний путь проводят воина из отряда «Бессмертный Сталинград» Петра Бащенко, позывной «Старый». Об этом, как передает V102.RU, сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По его словам, такой позывной Петру дали за его рассудительность и надежность. Благодаря этим качествам, своим в отряде он стал быстро.

- У Петра Бащенко остались четверо сыновей. Без сомнения, для них отец навсегда останется примером. Парни вырастут и будут им гордиться, будут всегда знать, что отец был героем, - написал Гимбатов в Telegram. – «Старый» погиб, зная, что выполняет священный долг. Защищает семью и Родину. 

По словам депутата, Петр Бащенко родился и жил в Волгограде. Он окончил школу в Жилгородке.

Прощание с Петром начнется 2 февраля в зале прощания «Память» (ул. Землячки, 74) в 10:00.

Фото: Андрея Гимбатова / t.me

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