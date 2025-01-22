Количество БПЛА увеличат для слежки за волгоградцами

Экология 22.01.2025 15:44
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22.01.2025 15:44
В Волгоградской области планируют увеличить количество беспилотников для мониторинга и фиксации нарушений в сфере незаконного сброса отходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, в 2024 году с помощью БПЛА зафиксировано 15 фактов незаконного сброса отходов. Виновные лица оштрафованы на 90 тыс. рублей. В 2025 году практику использования беспилотников планируется расширить, в том числе в связи с приобретением новой летательной техники. Благодаря участию региона в мероприятиях федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» на вооружение экологических и лесных инспекторов до конца года поступит еще 23 БПЛА.
К слову, свой вклад в дело защиты экологии вносят и сами жители. Они помогают выявлять несанкционированные свалки, пресекать нарушения, связанные с загрязнением воздуха. Каждое обращение рассматривается специалистами-экологами, при необходимости проверки изложенных доводов инспекторы комитета выезжают для обследования территорий.
Всего по итогам рассмотрения обращений нарушителям выдано 370 предостережений, порядка 80 заявлений направлены в другие ведомства для принятия мер реагирования — в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и т.д.
Фото облкомприроды
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