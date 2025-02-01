







Знаменитые фигурки сусликов «разбежались» по всему Волжскому. Отличник у здания филиала волгоградского Политеха, фотограф у известного фотоателье, молодожены у ЗАГСа или коммунальщик у офиса Волжских тепловых сетей. Необычную семью «грызунов» уже всерьез называют новым неофициальным символом города. С ее появлением в Волжском появилась и добрая традиция – второй год миниатюрных зверьков утепляют к холодам. Подробнее обо всем – в материале ИА «Высота 102».

Прошлой зимой волжанка Анастасия рассказала коллегам о своем хобби – увлекаясь вязанием, девушка собрала целую коллекцию кукольных шапочек и шарфов. Идея возникла молниеносно. Почему бы не утеплить пару замерзающих сусликов у здания администрации?

- В обеденный перерыв мы вышли на улицу и повязали нашим сусликам шарфы и шапочки – розовый комплект для девочки и голубой для мальчика, - вспоминает Анастасия. – Результатом сразу же поделились в социальных сетях. И неожиданно для нас самих эта идея нашла такой отклик, что уже в ближайшие дни теплых обновок дождались и другие «грызуны» Волжского. Все это делалось без включения каких-либо административных ресурсов – простой порыв души.





В этом году народная традиция не забылась, и уже в начале сезона фигурки принарядились по-зимнему. Звания самого завидного жениха (в прямом и переносном смысле) без сомнений заслужил суслик, установленный около ЗАГСа. От заботливых горожан ему досталась меховая шапка и солидное манто. Ничуть не меньше местные мастерицы позаботились о его спутнице – ей сшили меховую шубку и фату. И какой же праздничный образ без букета цветов?





Несмотря на рекордно теплый январь, зиму во всеоружии встретил и суслик-фотограф. Над его образом потрудились изрядно. Фигурке животного, установленной у знаменитого фотоателье, волжане связали модный свитер, сшили меховую дубленку и шапку в комплект.

- Когда фигурка суслика появилась и рядом с нашим университетом, студенты начали что-то для него придумывать. Осенью в социальных сетях появился пост: «Похолодало. Кто готов подарить отличнику ВПИ шарфик, а не деньги на шарфик?», - вспоминает волжанка Вероника Страхова. – Я с самого детства занимаюсь рукоделием, поэтому мне показалось хорошей идеей связать суслику шапку и шарфик. Нашла дома остатки пряжи и быстро взялась за спицы. Правда, наряд мой прослужил суслику совсем недолго. Его забрали в тот же день. Но после меня фигурку животного снова нарядили, и это очень приятно.





Связанные волжанами наряды этой зимой терял не только отличник. Новости о раздетых сусликах в местных пабликах появляются с завидным постоянством. И все же долго мерзнуть на ветру гипсовым животным не приходится.

- Людей, которые одевают наших сусликов, конечно, больше, - уверена Анастасия. – Как только с кого-то снимают одежду, местные жители вяжут новые комплекты. Причем каждый раз им меняют стиль. Чего только не встретишь – и шапки-ушанки с пальто, и милые шапочки со свитерами в цветах российского триколора, изящные шляпы и банты. Многие народные дизайнеры не ограничиваются одной лишь одеждой и вкладывают в лапы грызунов небольшие букеты.

Виктория Чумакова

Фото Геннадия Гуляева