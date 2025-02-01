«Это точно картошка?»: в Волгограде появился «второй хлеб» за 129 рублей

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в волгоградских магазинах стали продавать картофель по 119 рублей за килограмм. Однако оказалось, что цены на популярный продукт питания не знают предела.
Общество 01.02.2025 21:46
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01.02.2025 21:46
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в волгоградских магазинах стали продавать картофель по 119 рублей за килограмм. Однако оказалось, что цены на популярный продукт питания не знают предела.
Цены на картофель продолжают будоражить воображение волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», в супермаркетах он появился по цене 129 рублей за килограмм.- Осмотрели, понюхали, действительно, это просто картошка. Но по цене совсем не похоже, что так может стоить «второй хлеб», - поделились изумленные горожане.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в волгоградских магазинах стали продавать картофель по 119 рублей за килограмм. Однако оказалось, что цены на популярный продукт питания не знают предела.
По данным Волгоградстата, между тем, средняя цена картошки в Волгоградской области составила за последнюю неделю 58,48 рубля за кг. Рост стоимости составил 1,62%.
Фото V102.RU
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