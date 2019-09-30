Политика

Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы

Политика 30.09.2019 13:44
18787 27
30.09.2019 13:44


Радостные новости услышали руководители фракций в Волгоградской облдуме на сегодняшней встрече с губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона предложил депутатам высокие посты в региональном парламенте.
Должности вице-спикеров получат Тамара Головачева (КПРФ), Дмитрий Калашников («Справедливая Россия») и Алексей Логинов (ЛДПР). На совещании не присутствовал, но тоже получает статус зампредседателя заксобрания единоросс Сергей Булгаков. 



В Волгоградской областной думе прошлого созыва у председателя было только три заместителя – все единороссы. Это Сергей Булгаков, Ирина Соловьева и Сергей Горняков. По всей видимости, думцам предстоит внести изменения в структуру парламента, которая будет соответствовать новым политическим трендам. Как стало известно ИА "Высота 102", вопрос о новой структуре думы будет рассмотрен на заседании фракции "ЕР", которое пройдет сегодня перед первым заседанием регпарламента. Единороссы впервые соберутся в новом составе, планируется участие губернатора Волгоградской области. 
Напомним, по итогам выборов в сентябре 2019 года Булгаков едва не остался без мандата, поскольку в его территориальной группе партия получила низкий процент голосов. Ради продолжения его парламентской карьеры от мандата отказался фермер Александр Колесниченко, который входил в первую тройку кандидатов в депутаты от «ЕР».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали
24.09.2019 13:30
30905 30
В администрации Волгоградской области - массовые отставки
24.09.2019 14:23
20874 17
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы
30.09.2019 13:44
18788 27
Политика
30.09.2019 16:59
Политика 30.09.2019 16:59
1115 3 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 16:08
Политика 30.09.2019 16:08
11742 21 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 14:59
Политика 30.09.2019 14:59
2333 23 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 11:29
Политика 30.09.2019 11:29
8190 19 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 10:21
Политика 30.09.2019 10:21
11688 11 Обсудить

0
Далее
Политика
30.09.2019 10:13
Политика 30.09.2019 10:13
1848 19 Обсудить

0
Далее
Политика
29.09.2019 12:38
Политика 29.09.2019 12:38
8011 21 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 18:47
Политика 28.09.2019 18:47
25172 19 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 12:54
Политика 28.09.2019 12:54
13662 3 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 12:27
Политика 28.09.2019 12:27
3214 0 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 11:51
Политика 28.09.2019 11:51
3346 17 Обсудить

0
Далее
Политика
28.09.2019 10:48
Политика 28.09.2019 10:48
5721 6 Обсудить

0
Далее
Политика
26.09.2019 13:57
Политика 26.09.2019 13:57
3406 5 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 17:32
Политика 25.09.2019 17:32
23352 12 Обсудить

0
Далее
Политика
25.09.2019 17:05
Политика 25.09.2019 17:05
13854 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:59
В едином порыве: депутаты Волгоградской облдумы распределили ключевые портфелиСмотреть фотографии
16:08
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседанииСмотреть фотографии
15:34
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублейСмотреть фотографии
15:27
Количество контейнеров в Волгоградской области увеличилось до 28 тысячСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей Смотреть фотографии
13:53
Волгоградская область сохранила здоровые позицииСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области продажа виртуальной пшеницы принесла мошеннику 25 миллионовСмотреть фотографии
13:44
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:03
Семейная драма: под Волгоградом пенсионер застрелил экс-супруга дочери и свел счеты с жизньюСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде подступы к главному музею превратили в туалетСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Остановкам в Волгограде устроили банный деньСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде на набережной начали строить мостСмотреть фотографии
11:29
Выбрали молодого: лидером фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме стал Михаил СтрукСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом столкнулись два авто из-за больного эпилепсией водителяСмотреть фотографии
10:21
Два депутата-агрария претендуют на кресло руководителя фракции единороссов в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
10:13
«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
09:25
«Ростелеком» представил волгоградцам Единую биометрическую системуСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде «Ротор» выдал победный результат в игре с гостями из ХабаровскаСмотреть фотографии
18:51
«Ротор» и «СКА-Хабаровск» устроили пиршество голов на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:30
Покорители целины: в Волгограде на освоение бесплатных участков многодетным предложили потратить миллионы рублей Смотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Высокопоставленные чиновники Волгоградской области ставят под удар жизнь детейСмотреть фотографии
15:55
К деньгам и сытым кабанам: В Волгоградской области на славу уродились желудиСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде законсервируют превращающийся в руины ДК имени КироваСмотреть фотографии
12:38
Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборахСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцу предъявили счёт за погибшую в ДТП косулюСмотреть фотографии
10:47
На новой дороге через Волжскую ГЭС устанавливают новые перилаСмотреть фотографии
09:53
В Волжском пенсионерка попала в больницу после падения в автобусеСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области группа молодежи попала в страшное ДТПСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области пообещали достать новый ФАП из-под землиСмотреть фотографии
18:56
В Волгоградской области 500 стоматологов вышли на футбольное полеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 