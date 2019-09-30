Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы

Политика 30.09.2019 13:44
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30.09.2019 13:44
Радостные новости услышали руководители фракций в Волгоградской облдуме на сегодняшней встрече с губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона предложил депутатам высокие посты в региональном парламенте.
Должности вице-спикеров получат Тамара Головачева (КПРФ), Дмитрий Калашников («Справедливая Россия») и Алексей Логинов (ЛДПР). На совещании не присутствовал, но тоже получает статус зампредседателя заксобрания единоросс Сергей Булгаков.
В Волгоградской областной думе прошлого созыва у председателя было только три заместителя – все единороссы. Это Сергей Булгаков, Ирина Соловьева и Сергей Горняков. По всей видимости, думцам предстоит внести изменения в структуру парламента, которая будет соответствовать новым политическим трендам. Как стало известно ИА "Высота 102", вопрос о новой структуре думы будет рассмотрен на заседании фракции "ЕР", которое пройдет сегодня перед первым заседанием регпарламента. Единороссы впервые соберутся в новом составе, планируется участие губернатора Волгоградской области.
Напомним, по итогам выборов в сентябре 2019 года Булгаков едва не остался без мандата, поскольку в его территориальной группе партия получила низкий процент голосов. Ради продолжения его парламентской карьеры от мандата отказался фермер Александр Колесниченко, который входил в первую тройку кандидатов в депутаты от «ЕР».
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