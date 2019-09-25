Политика

Новый сенатор от Волгоградской области подкинул своим бывшим коллегам работу

Политика 25.09.2019 17:05
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25.09.2019 17:05


Николай Семисотов, экс-председатель Волгоградской областной думы и новоиспеченный член Совета Федерации, совместно со своим бывшим коллегой по регпарламенту Сергеем Горянковым предложили внести изменения в регламент облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регпарламента, за день до своего назначения в Совет Федерации Николай Семисотов вместе с Сергеем Горняковым внесли проект изменений в регламент областной думы, которые касаются подготовки документов к заседаниям комитетов, комиссий  и думы. В частности,  эти документы должны размещаться в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности облдумы в установленный срок. Теперь привычные распечатки проектов законов, пояснительных записок и другие бумажные носители  депутатам могут раздать только по решению председателя комитета или комиссии. А депутатам надо будет привыкать изучать необходимые документы в электронном виде. Изменения в регламент  будут рассмотрены депутатами нового созыва. Напомним, первое заседание состоится 30 сентября. 

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