Новый сенатор от Волгоградской области подкинул своим бывшим коллегам работу





Николай Семисотов, экс-председатель Волгоградской областной думы и новоиспеченный член Совета Федерации, совместно со своим бывшим коллегой по регпарламенту Сергеем Горянковым предложили внести изменения в регламент облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регпарламента, за день до своего назначения в Совет Федерации Николай Семисотов вместе с Сергеем Горняковым внесли проект изменений в регламент областной думы, которые касаются подготовки документов к заседаниям комитетов, комиссий и думы. В частности, эти документы должны размещаться в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности облдумы в установленный срок. Теперь привычные распечатки проектов законов, пояснительных записок и другие бумажные носители депутатам могут раздать только по решению председателя комитета или комиссии. А депутатам надо будет привыкать изучать необходимые документы в электронном виде. Изменения в регламент будут рассмотрены депутатами нового созыва. Напомним, первое заседание состоится 30 сентября.



